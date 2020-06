M5s: 'Riparte l'Italia', prima tappa del tour virtuale lunedì in Basilicata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- 'Riparte l'Italia', il tour virtuale del Movimento 5 Stelle fra i cittadini, partirà lunedì 15 giugno alle 21 dalla Basilicata e toccherà tutte le regioni italiane. Ad annunciarlo è un post sul blog del Movimento. "A causa dell'emergenza legata al Covid-19, per tutelare la salute di tutti - si legge sul sito del M5s - non potremo essere presenti fisicamente in piazza, come siamo abituati a fare, ma saremo lo stesso insieme alla gente con tappe online. Al governo, con i nostri ministri e sottosegretari e nelle aule parlamentari, con i nostri portavoce, abbiamo continuato a lavorare in pieno lockdown, per varare e mettere a punto fondamentali provvedimenti per far ripartire il Paese, duramente colpito dalla pandemia. L'estensione della cassa integrazione in deroga, il bonus da 600 euro e quello vacanze, le assunzioni di medici e infermieri, l'incremento dei posti in terapia intensiva, il bonus baby sitter e il Reddito di emergenza - continua il post - sono solo alcuni degli interventi, senza precedenti nella storia della Repubblica, volti a sostenere famiglie, imprese e lavoratori. Ma non ci fermiamo qui perché abbiamo, in cantiere, altri provvedimenti per rilanciare l'economia, affinché nessuno resti indietro". (segue) (Rin)