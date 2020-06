M5s: 'Riparte l'Italia', prima tappa del tour virtuale lunedì in Basilicata (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Di tutto questo, però, non c'è quasi traccia sui media nazionali - scrive il Blog delle stelle - che hanno solo interesse nel pubblicare fantasiosi retroscena, volti a cercare di danneggiare e dividere il Movimento, piuttosto che a fare vera informazione e a raccontare quello che abbiamo fatto per aiutare gli italiani in difficoltà. Basti pensare all'importanza che hanno avuto, in questa fase, misure come il Reddito di cittadinanza e la Pensione di cittadinanza, che hanno permesso di sopravvivere a molti che non hanno, al momento, altri sostegni economici. Siccome diversi media non vi informano - insistono i grillini sul loro blog - lo faremo noi con i nostri portavoce. Ministri, sottosegretari, portavoce in Parlamento, europarlamentari, consiglieri regionali, comunali e sindaci, spiegheranno cosa abbiamo fatto in questi mesi per l'Italia e cosa intendiamo fare. Ma non finisce qui: infatti ognuno di voi potrà interagire nelle tappe del tour inviando domande ai nostri rappresentanti. La partecipazione è il cuore di questi appuntamenti ed è sempre stata il cuore del Movimento 5 Stelle che, in questo modo, potrà essere presente in tutta Italia con i vostri portavoce nelle istituzioni per venire incontro, ancora di più, alle vostre esigenze". (Rin)