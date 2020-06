Stati Generali: De Petris (Leu), green economy e lotta a diseguaglianze assi strategici, scuola e turismo urgenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con gli Stati generali "si avvia un percorso, che deve essere necessariamente rapido, per mettere a punto un Recovery Plan che non potrà che articolarsi lungo le due direttrici di fondo individuate da questa maggioranza già al momento della sua nascita: green economy e riduzione sensibile delle diseguaglianze sociali". Lo afferma la senatrice di LeU Loredana De Petris, presidente del Gruppo Misto. "Il governo - si legge in una nota - e la maggioranza dovranno dare risposta alle due emergenze immediate che, se non affrontate subito, rischiano di affondare il sistema Paese: la scuola, che deve essere in grado di affrontare a tutti i livelli la ripartenza a settembre, e il turismo, settore nevralgico sul quale la crisi si è abbattuta con massima virulenza e che deve essere aiutato non solo a recuperare il terreno perduto ma anche a cogliere l'occasione per una profonda innovazione", conclude. (Com)