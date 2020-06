Ungheria: colloquio tra ministro Esteri e presidente Croce rossa internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri ungherese, Peter Szijjarto, ha avuto un colloquio a distanza con il presidente del Comitato internazionale della Croce Rossa (Icrc), Peter Maurer. I due si sono detti d'accordo che serva ancora molta cautela a proposito dei contagi da nuovo coronavirus, che sono ancora in crescita in numerosi paesi. L'approccio del governo ungherese e della Croce Rossa alla gestione della pandemia è simile, ha dichiarato Szijjarto. "Il coronavirus ha avuto un impatto non solo sulla salute, ma anche sull'economia ed entrambe esigono una risposta", ha continuato. "Gli effetti sociali che risultano dalla perdita di lavoro possono essere particolarmente gravi in aree che già pongono un rischio alla sicurezza dell'Europa", ha aggiunto il capo della diplomazia ungherese. Ideologie estremistiche potrebbero trovare terreno fertile dopo la pandemia e aumentare la minaccia del terrorismo e provocare nuove ondate migratorie. Questo rinsalda la volontà dell'Ungheria di "aiutare là dove ci sono problemi, invece di portare i problemi in Europa". I quasi mille militari ungheresi stazionati in tre continenti "continueranno il loro lavoro in aree destabilizzate e continueranno a sostenere i partner africani nella gestione delle crisi", ha detto Szijjarto. (Vap)