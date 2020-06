Per il commissario Ue Hahn, l'avanzo di bilancio dell'Italia non è sufficiente a ridurre il debito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da 20 anni, l'Italia registra un avanzo di bilancio, ma questo “non è sufficiente per ridurre il debito” pubblico del paese. È quanto affermato dal commissario europeo al Bilancio, Johannes Hahn, nel corso di un'intervista rilasciata oggi al quotidiano “Handelsblatt”, aggiungendo che l'Italia può uscire dall'elevato indebitamento “soltanto con una maggiore crescita economica e ciò richiede riforme”. Hahn ha aggiunto che il governo del presidente del Consiglio Giuseppe Conte prevede di presentare il suo piano per le riforme alla Commissione europea in autunno.Il progetto “dovrà poi essere approvato” dall'esecutivo europeo e, come sottolineato da Hahn, il versamento degli aiuti nel quadro del fondo europeo per la ripresa contro la crisi del coronavirus “è collegato ai progressi delle riforme”. Il commissario europeo al Bilancio ha poi affermato che “l'Italia è stato a lungo uno dei paesi in crisi dell'Ue”. Tuttavia, “vi è l'orgoglio nazionale, uno stato d'animo con cui ora finalmente si vuole uscire da questo angolo”.La crisi del coronavirus “sta contribuendo a rendere visibili le debolezze attraverso una lente d'ingrandimento”. A ogni modo, per il commissario europeo al Bilancio tutto ciò “dipende anche da quanto insistiamo con fermezza sulle riforme”. In seguito, ha avvertito Hahn, “non voglio essere incolpato per il fatto che abbiamo colmato le lacune del bilancio con miliardi di euro in aiuti e non abbiamo cambiato nulla. Si tratta di investimenti che rendono i paesi e tutta l'Europa adatti al futuro”.(Geb)