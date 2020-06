Mauritania: coronavirus, arrivati nuovi aiuti medici cinesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- a Mauritania ha ricevuto nuovi aiuti medici cinesi nella notte di mercoledì e giovedì come parte degli sforzi per combattere il coronavirus. Si tratta di 4 tonnellate costituite da vari materiali e prodotti per prevenire la malattia da coronavirus Covid-19. In una dichiarazione rilasciata in questa occasione il ministro della Salute, Mohamed Nadhirou Ould Hamed, ha affermato che questi aiuti riflettono la solidità delle relazioni tra i due paesi nel quadro degli sforzi intrapresi per combattere il coronavirus.(Res)