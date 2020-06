Mauritania: importate quasi 800 mila mascherine dal Marocco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Mauritania, sin dall'inizio della diffusione della pandemia di Covid-19, ha importato quasi 790.000 maschere dal Marocco, diventando il primo paese africano ad aver importato mascherine d Rabat. Al secondo posto arriva l'Algeria con mezzo milione di maschere, poi il Senegal con 10 mila. Secondo i dati del ministero dell'Industria, del commercio, della green economy e della tecnologia digitale marocchina, il Regno ha prodotto 240 milioni di mascherine in cotone tessuto e 38,7 milioni di tessuto non tessuto. Il ministero specifica che la capacità di produzione giornaliera di mascherine ha raggiunto i 12,5 milioni grazie alla mobilitazione di attori industriali che lavorano nel settore. Le autorità marocchine hanno autorizzato l'esportazione di circa 18,5 milioni di unità da 69 aziende in 11 paesi, di cui il 77 per cento sono realizzate con cotone intrecciato. Queste esportazioni approvate a livello internazionale nel continente europeo hanno interessato la Francia con 6,2 milioni, seguita da Portogallo 5,2 milioni, Spagna 2,7 milioni, Italia e Germania rispettivamente 1,7 e 1 milione di maschere. (Mar)