Francia: presidente Corte Conti Moscovici, debito pubblico a 120 per cento "non è catastrofe"

- Il debito pubblico francese al 120 per cento non è una "catastrofe" di per sé. Lo ha detto Pierre Moscovici, recentemente nominato alla presidenza della Corte dei Conti di Parigi, in un'intervista rilasciata al quotidiano francese "L'Opinion". "Non siamo nel 2008, le condizioni di indebitamento sono molto più favorevoli e il valore della firma della Francia è forte", afferma l'ex commissario europeo all'Economia. Moscovici promette che la Corte dei Conti durante la sua guida non sarà "lassista". L'organo "è lì per assicurarsi che il denaro pubblico sia ben speso. Ma bisogna uscire dalla logica secondo al quale sistematicamente dovremmo proporre un taglio della spesa pubblica", ha detto, sottolineando che durante la sua presidenza ci sarà "una valutazione della qualità della spesa pubblica e la sostenibilità del debito pubblico". (Frp)