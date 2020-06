Mar Nero: diplomazia russa, la Romania punta ad aumento presenza Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova versione della strategia di difesa nazionale della Romania, nella quale la Russia viene dipinta come una minaccia alla sicurezza, sarà utilizzata per aumentare la presenza della Nato e degli Stati Uniti nella regione del Mar Nero. E' quanto affermato dalla portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zaharova. Secondo la portavoce della diplomazia russa, in questo modo la Romania, invece di diventare un "fornitore di stabilità", contribuirà all'ulteriore aumento delle tensioni nella regione.(Rob)