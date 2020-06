Regno Unito: consigli comunali invitano a modificare condizioni soggiorno di immigrati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I consigli comunali del Regno Unito hanno invitato il governo a sospendere le controverse condizioni di soggiorno in base alle quali i migranti non possono fare ricorso a nessun fondo pubblico durante la pandemia di coronavirus. Lo riporta il quotidiano britannico "The Guardian". Secondo le autorità locali, questa decisione eviterebbe che migliaia di persone cadano in miseria e finiscano a vivere in strada. Molte persone che vivono nel Regno Unito con questo status d'immigrazione hanno contattato i consigli comunali richiedendo assistenza d'emergenza durante la pandemia di coronavirus. In moltissimi faticano a sopravvivere con le misure restrittive in atto, senza alcuna forma di supporto statale. Infatti molte persone hanno perso il lavoro ma in base alle proprio condizioni di soggiorno non posso richiedere sussidi statali per la disoccupazione. Le organizzazioni di beneficenza che lavorano con gli immigrati accolti nel Regno Unito con questo status sostengono che revocarlo sia molto difficile. (Rel)