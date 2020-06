Governo: premier Conte a "la Repubblica", folle pensare a un mio partito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier Giuseppe Conte non sembra nervoso, anche se a breve dovrà presentarsi davanti ai pm di Bergamo come persona informata dei fatti. Gli chiederanno della mancata zona rossa di Alzano lombardo e Nembro. "No - giura a "la Repubblica" - non temo affatto di finire indagato, perché ho agito in scienza e coscienza. Mi sono subito messo doverosamente a disposizione dei magistrati per informarli sulle circostanze di cui sono a conoscenza". Non vuole anticipare quello che riferirà alle autorità. Il linguaggio del corpo dice però che non sente la pressione di questo appuntamento. Potesse decidere oggi, farebbe di nuovo zona rossa quei due comuni. "Rifarei tutto quello che ho fatto, perché come ho detto ho agito in scienza e coscienza". In queste ore Palazzo Chigi sembra un cantiere. L'avvocato si siede, si rimette in piedi, scherza sulla porta. Una trottola. "Arrivo subito, incontro due ministri, poi tomo e parliamo ancora degli Stati generali. È il progetto per rilanciare il Paese. Questa crisi inaspettata ci ha schiacciato, ora abbiamo il dovere di trasformarla in opportunità". Senza fondare altri partiti... "lo sono qui non per interessi personali o per coltivare un mio partito, o per favorire miei amici e conoscenti, ma per svolgere questo servizio. Un incarico di rilievo diventato ancora più gravoso per l'emergenza. Sarebbe folle da parte mia dedicare anche solo un minimo di energie a questi pensieri". Quanto alla scadenza temporale del recovery plan, "lo presenteremo a settembre. Con un cronoprogramma dettagliato per non perdere quei soldi". (segue) (Res)