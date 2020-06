Economia: premier Conte a "Il Messaggero", via alle grandi opere e valuteremo il Mes (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E il Ponte sullo Stretto "è una questione che si porrà se e quando avremo completato le infrastrutture in Sicilia. Solo allora si porrà il problema se, dl fronte ad una rete adeguata, consentire di risolvere il problema dell'ultimo miglio. Io sono favorevole a tutto ciò che corrisponde ad una razionalità che fa bene al Paese. Pensare oggi al ponte sullo Stretto è una fuga in avanti. Domani potrebbe risultare una necessità". Quanto alla riforma fiscale, "stiamo ancora lavorando con il ministro Gualtieri". Per le imprese "prepareremo un pacchetto ancor più sofisticato di interventi che chiameremo "impresa 4.0 plus" per quelle imprese che si predisporranno ad una forte digitalizzazione, intelligenza artificiale, blockchain". E' necessario sbloccare gli investimenti. "Il vero intervento è avere una 'via' che, anziché in cinque anni, sia in cinque settimane. Un percorso autorizzativo che si svolga in settimane. Questo è molto più importante che raddoppiare investimenti con soldi che poi non riusciamo a spendere". Per semplificare si dovrebbe cambiare il codice degli appalti ma "non abbiamo tempo per farlo. Abbiamo il tempo per far approvare alcune norme chiave che ci consentano di far partire alcune opere entro l'estate. Si tratta di muoversi con norme per intervenire sulle gare su base temporanea in corrispondenza di questa emergenza. Poi affronteremo una riforma in maniera organica del codice". Conte parla di coesione, di parti sociali, ma l'opposizione ha detto no. "Ha rifiutato l'invito che ho rivolto. Voglio precisare che era un invito di riguardo. Non li ho invitati come una qualsiasi associazione di categoria o sindacale. Avrei dedicato loro un intero pomeriggio e prima dell'inizio dei lavori. Non li avevo inseriti nel programma di incontri, ma mi è stato detto che la sede non va bene, anche se è una sede Istituzionale e di alta rappresentanza. Confido di poter recuperare con loro, magari all'esito degli incontri". L'Italia chiederà un anticipo dei fondi europei. "Ci stiamo lavorando. Lo abbiamo chiesto, così come altri paesi. Vediamo anche se si tratta di fondi che vengono erogati per fasi dl avanzamento e quindi servono i progetti". (Res)