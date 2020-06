Governo: premier Conte a "la Repubblica", folle pensare a un mio partito (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'evento di villa Pamphili il premier si gioca molto. Non sarà una passerella personale. "Non sarà una sfilata o una passerella. Non ne abbiamo bisogno, il Paese non ci consente di fare kermesse di sorta Tra l'altro, la dotazione finanziaria europea non è un tesoretto che il governo spende liberamente, ma una grande responsabilità da condividere con tutte le forze. E per questo voglio assoldare singole personalità e le migliori energie del Paese. Dopo gli Stati generali, richiamerò ministri e partiti di maggioranza e avremo un piano condiviso dell'azione di governo. Sarà più ampio del solo recovery plan e collegato al Piano nazionale delle riforme. Avrà una forza incredibile". (Res)