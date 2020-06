Fase 3: Landini, su Stati generali ricevuta una telefonata ma proposte del governo non chiare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Stati Generali abbiamo ricevuto una telefonata ieri sera, ma non ho ancora capito le proposte che il governo presenterà. Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, ad "Agorà" su Rai3. "Le misure messe in campo sono il minimo di quello che si doveva fare. Per Stati Generali abbiamo ricevuto una telefonata ieri sera, ma non ho ancora capito le proposte che il governo presenterà", ha detto. Landini ha aggiunto poi: "Noi abbiamo avanzato proposte precise e avevamo chiesto anche con Cisl e Uil, prima ancora che venissero annunciati gli Stati Generali, un confronto con il governo. Oggi bisogna concentrarsi su come fare questo cambiamento attraverso un confronto vero tra governo e parti sociale" (Rin)