Russia: fonti stampa, Cremlino revoca lavoro a distanza per propri funzionari

- Il Cremlino ha revocato la modalità di lavoro in remoto per i propri funzionari, introdotta il 30 marzo all'inizio dell'epidemia di coronavirus in Russia. Lo hanno riferito fonti di "Rbk" nell'amministrazione presidenziale della Federazione Russa. La maggior parte dei dipendenti dell'amministrazione presidenziale tornerà a lavorare dal 15 giugno in regime ordinario. "Siamo stati informati che dal momento in cui le restrizioni a Mosca sono state revocate, da lunedì 15 giugno, torneremo al normale regime", ha affermato una delle fonti. Alcuni dei dipendenti sono tornati al normale funzionamento da lunedì 8 giugno. Le indiscrezioni non hanno tuttavia trovato conferma da parte del portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov.(Rum)