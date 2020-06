Cina-Bielorussia: colloquio presidenti Xi e Lukashenko, focus su pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Cina, Xi Jinping, ha tenuto un colloquio telefonico con il suo omologo bielorusso, Alexander Lukashenko, per discutere l'evoluzione della crisi pandemica. Lo riferisce l'emittente televisiva cinese "Cgtn". Xi ha affermato che i due paesi si sono aiutati e sostenuti a vicenda dall'inizio della crisi, e che Pechino è disposta a continuare a condividere la sua esperienza con la Bielorussia nella prevenzione e nel controllo della pandemia. Il leader cinese ha ringraziato la Bielorussia per aver fornito assistenza ai cittadini cinesi che studiano, lavorano e vivono in Bielorussia, aggiungendo che la Cina è disposta a lavorare con la comunità internazionale, compresa la Bielorussia, per rafforzare la cooperazione e costruire congiuntamente una "comunità di salute comune per l'umanità". "L'epidemia ha un impatto sugli scambi e sulla cooperazione pragmatica tra i due paesi, ma le relazioni Cina-Bielorussia hanno solide basi e un grande potenziale di cooperazione", ha detto Xi. (segue) (Cip)