Cina-Bielorussia: colloquio presidenti Xi e Lukashenko, focus su pandemia (2)

- Le due parti dovrebbero trasformare le sfide in opportunità, approfondire la cooperazione nell'ambito dell'iniziativa Belt e Road (Bri, Nuova via della seta), accelerare la costruzione del parco industriale Cina-Bielorussia, promuovere una cooperazione reciprocamente vantaggiosa in vari settori e spingere le relazioni bilaterali a un nuovo livello, ha affermato il leader cinese. Lukashenko ha ringraziato la Cina per il suo aiuto nella lotta contro la pandemia e ha affermato che i due paesi sono buoni amici e fratelli. Il presidente ha affermato poi che la Bielorussia si oppone alla politicizzazione e all'etichettatura del virus e continuerà a stare dalla parte cinese su questioni che riguardano gli interessi fondamentali della Cina. "La Bielorussia è disposta a collaborare con la Cina per sfruttare appieno i treni merci Cina-Europa per espandere il commercio bilaterale e costruire congiuntamente la Bri per promuovere la cooperazione pragmatica in vari settori", ha affermato il presidente bielorusso. (Cip)