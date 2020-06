Kosovo: ambasciatore italiano Orlando, vicini ogni giorno tramite missione Nato Kfor

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia, in qualità di principale fornitore della sicurezza in Kosovo, si unisce alla celebrazioni per il 21mo anniversario della "liberazione" del paese: la strada della riconciliazione non è completa e richiede giustizia per tutte le vittime. Lo ha scritto oggi su Twitter l'ambasciatore italiano a Pristina, Nicola Orlando. "Siamo vicini ai nostri partner ogni giorno attraverso la missione Nato Kfor e attraverso il dialogo guidato dall'Unione europea per la nostra visione condivisa di pace e democrazia", ha dichiarato Orlando. L'ambasciatore ha poi voluto esprimere gratitudine ai 70 mila soldati italiani e Carabinieri, in particolare ai caduti, che hanno prestato servizio in Kosovo "per portare e mantenere pace e democrazia".(Kop)