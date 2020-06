Iraq: Kadhimi, ricevuti rapporti di intelligence su progetto attentato contro di me a Mosul

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier iracheno, Mustafa al Kadhimi, ha affermato di avere ricevuto rapporti di intelligence su un progetto di attentato ai suoi danni durante la visita a Mosul di mercoledì, 10 giugno. Lo riferisce l'agenzia stampa irachena "Ina". Al Kadhimi si è recato in visita a Mosul, nel nord dell’Iraq, in occasione del sesto anniversario della cattura della città da parte dello Stato islamico (Is), nel 2014. Il premier ha visitato anche i resti della moschea di al Nouri, da cui Abu Bakr al Baghdadi annunciò la nascita dell’autoproclamato califfato nel 2014 e che nel 2017 fu fatta saltare in aria dall’Is. Capitale del califfato in Iraq, Mosul è stata liberata dall'Is nel luglio 2017. (Res)