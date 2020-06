Auto: Commissione commercio Usa conferma blocco importazioni Mahindra Roxor, vittoria per Fca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel novembre 2019 un giudice amministrativo (Cameron Elliot) presso la Commissione aveva riscontrato per la Roxor una violazione della veste commerciale, in base a sei elementi di design specifici, ma non del marchio registrato e aveva raccomandato il blocco delle importazioni. La Commissione ha assunto la revisione del caso a gennaio su richiesta di entrambe le parti. Mahindra, infatti, ha comunicato di aver apportato “significativi cambiamenti stilistici” e di essere pronta ad apportarne altri se richiesto e ha accusato il gruppo Fca di voler imporre “un monopolio di fatto sull’importazione e la vendita di componenti utilizzati in qualsiasi veicolo squadrato, aperto, in stile militare”. La Commissione ha confermato, con alcune modifiche, il precedente giudizio riscontrando la violazione della veste commerciale, ha indicato come rimedio un ordine di esclusione limitata (Leo), ha emesso un’ingiunzione a cessare le attività illegali e ha dichiarato chiusa l’indagine. (Nys)