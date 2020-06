Cina: ambasciatore cinese a Ottawa, Usa causano problemi a relazioni con il Canada

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sono un fattore di disturbo nelle relazioni Cina-Canada. Lo ha dichiarato l'ambasciatore cinese in Canada, Cong Peiwu, due settimane dopo la sentenza della magistratura canadese sul caso del direttore finanziario di Huawei, Meng Wanzhou. L'amministrazione del presidente Usa, Donald Trump, ha raddoppiato le sanzioni nei confronti di Huawei, accusata di essere una minaccia alla sicurezza del paese. "Questo è un grave incidente politico pianificato dagli Stati Uniti per far crollare compagnie tecnologiche cinesi. Gli Stati Uniti hanno approfittato del Canada", ha detto Cong, secondo quanto riferisce l'emittente televisiva "Cgtn". Il presidente Trump ha dichiarato a dicembre 2018 che sarebbe intervenuto con il Dipartimento di Giustizia nel caso di Meng se ciò avesse contribuito a garantire un accordo commerciale con Pechino. "(Il suo arresto) è stato un incidente politico piuttosto che un semplice caso giudiziario", ha aggiunto l'inviato cinese. (segue) (Cip)