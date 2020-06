Regionali: Laboccetta (Polo Sud), in Campania intervenga Berlusconi, non perda roccaforte causa divisioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho tantissimi amici o ex colleghi che militano in tutte le formazioni del centrodestra. Dal partito del Cavalier Berlusconi, a quello della lanciatissima Giorgia Meloni, ed anche, ovviamente in quello di Matteo Salvini. E con i quali sono abituato a ragionare e riflettere". Così l'ex deputato di Napoli Amedeo Laboccetta. "Ma quel che sta accadendo da mesi in Campania - ha proseguito il presidente di Polo Sud - senza fare processi a nessuno, tanto quel che leggiamo ogni giorno è sotto gli occhi di tutti, rischia di regalare alle sinistre campane un successo straordinario non solo alle prossime regionali, ma anche alle comunali nella terza città italiana. Uno scenario da incubo. Un clima velenoso attraversa soprattutto il partito del Cavaliere. Stilettate, colpi bassi e non solo per la corsa a candidato Presidente della Regione, ma anche e soprattutto per la conquista del controllo di quello che un tempo era un glorioso partito. Berlusconi farebbe bene a seguire direttamente la vicenda. Senza delegare ad altri. La Campania un tempo era la sua roccaforte. Oggi FI in Campania rischia un crollo verticale. E lo dico da osservatore disinteressato, e da uomo di destra orgoglioso di aver vissuto irripetibili stagioni politiche", ha concluso Laboccetta. (Ren)