Usa-Cina: segretario Tesoro Mnuchin, governo valuta limiti flusso capitali verso Hong Kong

- L'amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sta esaminando varie opzioni in risposta alla legge sulla sicurezza nazionale di Hong Kong allo studio di Pechino, attraverso il Gruppo di lavoro sui mercati finanziari. Lo ha dichiarato il segretario al Tesoro degli Stati Uniti, Steven Mnuchin. Secondo "Voice of America", Mnuchin ha riferito ai giornalisti che una delle opzioni allo studio di Washington è l'adozione di misure per limitare il flusso di capitali verso Hong Kong. Mnuchin ha spiegato che il gruppo esaminerà il tema della revisione contabile delle società cinesi quotate negli Stati Uniti e fornirà un rapporto dettagliato sulla questione, con l'obiettivo di "mantenere un corretto equilibrio tra la protezione del nostro mercato dei capitali e la risposta a questa situazione". Il segretario Usa ha anche affermato che si aspetta che la Cina onori gli impegni assunti nell'ambito della prima fase dell'accordo commerciale Usa-Cina, che richiede a Pechino di acquistare 200 miliardi di dollari di prodotti statunitensi entro due anni per rafforzare la protezione dei diritti di proprietà intellettuale degli Stati Uniti. "Finora, crediamo che siano in procinto di adempiere ai loro impegni, ma stiamo osservando attentamente", ha affermato. (Nys)