Coronavirus: zona rossa ad Alzano e Nembro, pm di Bergamo arrivati a Palazzo Chigi

- La pm di Bergamo Maria Cristina Rota è arrivata a Palazzo Chigi a Roma per la deposizione del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, come persona informata sui fatti, nell'inchiesta sulla mancata istituzione della zona rossa ad Alzano Lombardo e Nembro nel Bergamasco. Anche il ministro della Salute, Roberto Speranza, e il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, dovranno essere ascoltati dalla Procura di Bergamo sulla gestione dell'emergenza coronavirus, che ha colpito in maniera particolarmente grave il territorio. (Rin)