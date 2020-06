Scuola: Usr Lazio, indicazioni su misurazione temperatura per esami di Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In materia di rilevamento della temperatura in entrata a scuola, in seguito alle numerose richieste, l'ufficio scolastico regionale del Lazio ha fornito precise indicazioni attraverso una nota riferita allo svolgimento degli esami di Stato. "Il documento tecnico predisposto dal Comitato tecnico scientifico - si legge nella nota - si esprime sostenendo che all’ingresso della scuola non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. Si tratta - proseguono - di una indicazione valida, come specificato nelle premesse del medesimo documento, nella presente situazione epidemiologica. Nel caso che la situazione peggiori, saranno diffuse altre indicazioni". Non è, quindi, "necessario organizzarsi per acquisire la temperatura corporea - precisa l'Usr - qualora la scuola decida, comunque, di procedere con la misurazione della temperatura, sarà possibile farlo purché siano rispettate le indicazioni del Garante per la privacy e la prassi pubblicata dall’Associazione nazionale dei medici competenti". Rimarrà, comunque, necessario acquisire l’autodichiarazione "in merito all’insussistenza di sintomi respiratori e all’assenza di contatti con soggetti positivi. Il Garante ritiene che la misurazione della temperatura all’ingresso sia compatibile, sinché perdura l’emergenza epidemiologica, con la legislazione e la normativa in materia di privacy, purché non sia registrato il dato relativo alla temperatura corporea rilevata" spiegano ancora dall'ufficio scolastico. (segue) (Rin)