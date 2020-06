Scuola: Usr Lazio, indicazioni su misurazione temperatura per esami di Stato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quando il soggetto è un dipendente dell’amministrazione "sarà registrata la sola circostanza del superamento della soglia stabilita (37,5 gradi) all’unico fine di documentare la ragione che ha impedito l’accesso al luogo di lavoro - chiariscono -. Quando si tratti, invece, di un soggetto esterno, ad esempio uno studente che si presenta per sostenere l’esame, non sarà registrato il motivo del diniego dell’accesso. Il presidente della commissione dovrà, ovviamente, essere informato in merito al fatto che la presenza dello studente all’esame è divenuta impossibile, senza però che gli sia comunicata la relativa ragione, affinché organizzi diversamente l’esame del candidato, avvalendosi delle possibilità a tal fine previste dall’ordinanza". (Rin)