Italia-Egitto: Tajani (FI), pretendere verità su Regeni e tutelare industria italiana

- In merito all'accordo per vendere due fregate Fremm all'Egitto, "serve una soluzione di equilibrio". Lo afferma il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani ospite a "Radio anch'io" su Rai Radio 1. "Il Governo deve pretendere la verità dall'Egitto sul caso Regeni, ma non possiamo bloccare la nostra industria di qualità. Dobbiamo tutelare la nostra industria e Fincantieri, continuando comunque a lavorare per scoprire la verità", sottolinea.(Res)