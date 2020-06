Venezuela: governo, minaccia di sanzioni Usa contro Cpi "atto di bullismo internazionale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione del presidente egli Stati Uniti di autorizzare sanzioni contro le persone coinvolte in un'indagine della Corte penale internazionale (Cpi) dell’Aja per stabilire se le forze statunitensi abbiano commesso crimini di guerra in Afghanistan “apre la porta a misure coercitive unilaterali, arbitrarie e punitive” contro la Corte. E’ quanto si legge in un comunicato rilasciato dal ministero degli Esteri venezuelano. La misura, si legge, “costituisce un atto di pressione e bullismo internazionale inaccettabile, che attenta alla sua autonomia e indipendenza”. Lo stesso governo venezuelano ha depositato presso la Cpi dell’Aja una denuncia per "crimini contro l'umanità" da parte degli Stati Uniti contro il popolo venezuelano, a causa delle sanzioni imposte da Washington. (segue) (Brb)