© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo di Forza Italia alla Camera Mariastella Gelmini ha fatto sapere oggi in un tweet che il 'Family act' sarà letto e valutato da FI con attenzione. "Da quanto emerso - ha scritto Gelmini - ci sembra l'ennesima fiera delle buone intenzioni. Vedremo quali fatti seguiranno agli annunci. Noi proporremo il pacchetto di Forza Italia per la famiglie, per le donne e per i bambini". (Rin)