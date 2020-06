Corea del Nord-Russia: Kim Jong-un invia messaggio di congratulazioni a Putin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, ha inviato un messaggio di congratulazioni al presidente russo, Vladimir Putin, in occasione della Giornata della Russia oggi, 12 giugno. Nella lettera, riproposta dall’agenzia di stampa ufficiale “Korean Central News Agency”, Kim esprime la convinzione che i due paesi continueranno a mantenere relazioni amichevoli in futuro: “Il popolo russo ha conseguito un grande successo nella lotta per l’edificazione di un paese forte e prospero, superando ogni genere di sfide e prove sotto la guida energica del presidente russo”, afferma Kim nel suo messaggio. Il leader nordcoreano ha aggiunto di “ricordare con gioia” il suo primo incontro con Putin, avvenuto lo scorso anno a Vladivostok. Il leader nordcoreano si è detto certo che “il riconoscimento congiunto e gli accordi” sottoscritti tra i due leader verranno attuati nella loro interezza, per promuovere “lo sviluppo delle relazioni strategiche e tradizionali tra la Repubblica Popolare democratica di Corea e la Russia”. (Git)