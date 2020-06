Penisola coreana: ex ministro Unificazione Lim esorta alla pazienza con Pyongyang (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri, 11 giugno, a Corea del Nord ha sollecitato gli Stati Uniti a non intromettersi negli affari inter-coreani e a non commentarne gli sviluppi, pochi giorni dopo aver troncato i canali di comunicazione con la Corea del Sud. “Sono stanco della doppiezza degli Stati Uniti, che sono ansiosi di compromettere le relazioni inter-coreane quando esibiscono segnali di miglioramento, ma fingono sconcerto quando invece paiono peggiorare”, ha dichiarato Kwon Jong-gun, direttore generale per gli affari Usa presso il ministero degli Esteri nordcoreano, intervistato dall’agenzia di stampa ufficiale “Korean Central News Agency” (“Kcna”). Il funzionari ha avvertito che il silenzio di Washington in merito ai recenti sviluppi nella Penisola Coreana “non farebbe soltanto gli interessi degli Stati Uniti, ma gioverebbe anche al successo delle elezioni presidenziali in programma” il prossimo novembre negli Usa. Pyongyang ha risposto così a una nota del dipartimento di Stato Usa, che ha espresso disappunto per l’interruzione delle comunicazioni inter-coreane decretata da Pyongyang martedì, 9 giugno. (segue) (Git)