Penisola coreana: ex ministro Unificazione Lim esorta alla pazienza con Pyongyang (6)

- Ad innescare la crisi diplomatica in atto tra le due Coree è stata l’iniziativa della già citata associazione sudcoreana Ffnk, nota per il lancio periodico verso il territorio nordcoreano di palloni aerostatici contenenti volantini con slogan contro il regime di Pyongyang, letteratura in favore dei diritti civili e della democrazia, Dvd, radio a transistor e altro materiale teso ad un’opera di contro-propaganda al regime. L’Ffnk e le altre organizzazioni cui è associata, come la Human Rights Foundation, hanno lanciato negli anni oltre due milioni di palloni aerostatici oltre il confine inter-coreano, tutti programmati per rilasciare il materiale trasportato due o tre ore dopo l’ingresso nello spazio aereo del Nord. Pyongyang ha sempre protestato contro questo tipo di attività, che precedenti amministrazioni presidenziali sudcoreane hanno intrapreso direttamente, nell’ambito della guerra d’informazione effettuata dai due paesi durante le fasi più tese delle relazioni bilaterali. Giovedì scorso, 4 maggio, il regime nordcoreano ha però reagito con inattesa durezza: la sorella del leader nordcoreano Kim Jong-un, Kim Yo-jong, ha firmato una nota ufficiale nella quale vengono duramente condannate le campagne di volantinaggio, bollate come incompatibili con gli sforzi di riconciliazione e dialogo intrapresi negli ultimi anni. (segue) (Git)