Cina: coronavirus, otto nuovi casi di contagio nelle ultime 24 ore

- L'autorità sanitaria cinese ha confermato sette nuovi casi di Covid-19 nella Cina continentale nelle ultime 24 ore, di cui sei importati dall'estero. L'unico caso trasmesso a livello nazionale è stato segnalato a Pechino, ha dichiarato la Commissione sanitaria nazionale nel suo rapporto giornaliero. Nessun decesso correlato alla malattia o nuovi casi sospetti sono stati segnalati ieri, giovedì 11 giugno, secondo la commissione. Sempre ieri, un nuovo caso asintomatico, proveniente dall'estero, è stato segnalato nella Cina continentale ed è stato riclassificato come caso confermato. Un totale di 25 casi asintomatici sono stati dimessi dall'osservazione medica. 104 casi asintomatici, inclusi 45 casi importati, sono ancora sotto osservazione medica. Secondo i dati aggiornati a ieri, la Cina continentale ha riportato un totale di 1.803 casi importati. Di questi, 1.740 sono stati dimessi dagli ospedali dopo la guarigione, e 63 sono rimasti ricoverati in ospedale, nessuno dei quali in gravi condizioni. (segue) (Cip)