Cina: coronavirus, negativi test dei contatti stretti del contagiato di Pechino

- Sono risultati negativi ai test dell'acido nucleico e degli anticorpi i due contatti stretti del caso di Covid-19 registrato nelle scorse ore a Pechino. Lo hanno riferito le autorità sanitarie locali. Il nuovo caso di contagio è stato segnalato oggi nel distretto di Xicheng, a Pechino, a ben due mesi di distanza dall'ultimo caso di trasmissione locale del virus segnalato nella capitale cinese. La commissione sanitaria del distretto ha dichiarato che i due familiari del paziente sono attualmente sotto osservazione medica, e non esibiscono sintomi. Il paziente è stato identificato come un uomo di 52 anni, che ha visitato una clinica mercoledì pomeriggio dopo aver avuto una febbre persistente. Successivamente è risultato positivo per la Covid-19. Secondo quanto dichiarato dal paziente, aveva manifestato sintomi di febbre e affaticamento, ma non ha avuto tosse, mal di gola o dolori al torace. Il paziente ha affermato che nelle ultime due settimane non ha lasciato la città e non ha avuto contatti con persone al di fuori di Pechino.(Cip)