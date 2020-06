Algeria-Italia: colloquio Boukadoum-Di Maio, focus sulla situazione in Libia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell’Algeria, Sabri Boukadoum, ha intrattenuto ieri un colloquio telefonico con il capo della diplomazia dell’Italia, Luigi Di Maio, per discutere della situazione in Libia e della pandemia di Covid-19. A renderlo noto è il dicastero degli Affari esteri del Paese nordafricano dopo un giro di consultazioni di Boukadoum con i colleghi della Spagna, Arancha Gonzalez Laya, e dell’Irlanda, Simon Coveney. Al centro delle discussioni, spiega la nota, “i recenti sviluppi dello scenario in Libia e la ricerca di una soluzione alla crisi che sta scuotendo questo Paese fratello e vicino”. Nei suoi contatti con le controparti europee, Boukadoum ha parlato inoltre degli effetti indotti dalla diffusione della pandemia di coronavirus. Pochi giorni fa, il ministro algerino aveva contattato anche le controparti di Tunisia, Arabia Saudita ed Egitto per ribadire la posizione di Algeri rispetto alla crisi in Libia. (Ala)