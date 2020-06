Russia: sindaco di Mosca Sobjanin firma legge per voto online alle elezioni locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Mosca, Sergej Sobyanin, ha firmato una legge che permette il voto elettronico a distanza, in via sperimentale, alle prossime elezioni locali. Il documento è stato pubblicato in serata sul portale istituzionale del governo russo. La legge opera in conformità con le norme federali e regola le modalità sperimentali di voto elettronico nelle elezioni per gli organi statali della città di Mosca e delle circoscrizioni. Il disegno di legge è stato approvato dalla Duma della città di Mosca lo scorso 10 giugno. Secondo la legge, per partecipare al voto in modalità elettronica, l'elettore dovrà presentare una domanda sul portale per i servizi ai cittadini, accedendo con l'account personale. La domanda può essere presentata dall'elettore non prima di 45 giorni e non oltre 3 giorni prima dell'inizio della votazione in remoto. (Rum)