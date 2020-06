Usa-Turchia: Pompeo, “condanna contro Topuz ingiusta, verdetto sia annullato”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sono “profondamente turbati” dalla decisione di un tribunale della Turchia di condannare Metin Topuz, dipendente del consolato generale degli Stati Uniti, e sperano che la sentenza venga rapidamente annullata. A dirlo è stato il segretario di Stato Usa, Michael R. Pompeo. Topuz è stato condannato ieri a otto anni e nove mesi di carcere per favoreggiamento del terrorismo. Il funzionario era stato arrestato nel 2017 per presunti legami con il movimento Hizmet del predicatore turco in esilio Fethullah Gulen, considerato la mente del tentato golpe del luglio 2016. “Per quasi tre decenni, Topuz ha lavorato instancabilmente per promuovere la cooperazione tra le forze dell'ordine tra gli Stati Uniti e la Turchia, contribuendo alla sicurezza dei nostri due paesi”, ha detto Pompeo. “Le accuse infondate contro Topuz – ha aggiunto il capo della diplomazia statunitense - travisano sia la portata che la natura dell'importante lavoro svolto dal nostro personale locale per conto del governo degli Stati Uniti e nella promozione delle nostre relazioni bilaterali. I funzionari statunitensi hanno osservato ogni udienza nel processo a Istanbul e non hanno visto prove credibili a sostegno di questa decisione. Di conseguenza, questa condanna mina la fiducia nelle istituzioni turche alla base delle relazioni turco-americane. Ribadiamo la nostra richiesta al governo turco di risolvere il caso in modo corretto”. (segue) (Res)