Coronavirus: virologo Crisanti, probabile seconda ondata in inverno

- È possibile una seconda ondata della pandemia di coronavirus, e questo rischio è particolarmente concreto in inverno. Lo ha dichiarato, in un intervista all'agenzia di stampa russa “Rbk”, il virologo Andrea Crisanti, del dipartimento di Medicina molecolare dell'Università di Padova. “Nessuno lo sa per certo, ma c'è un'alta probabilità che di una seconda ondata. È particolarmente probabile in inverno", ha dichiarato il virologo. Crisanti ha anche notato che la decisione delle autorità municipali di Mosca di rimuovere la quarantena potrebbe rivelarsi affrettata, poiché il numero di casi rilevati di recente, prima della decisione, era di circa duemila al giorno. "Sono dati elevati, soprattutto per una città", ha dichiarato il virologo. (Rum)