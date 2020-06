Corea del Nord: Pyongyang annuncia di essere pronta a riprendere lo sviluppo di armi nucleari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Corea del Nord, Ri Son-gwon, ha annunciato oggi, 12 giugno, che il suo paese è pronto a prendere atto dello stallo dei negoziati sulla denuclearizzazione con gli Stati Uniti, e a riprendere lo sviluppo di armi nucleari e missili balistici. “Il nostro messaggio agli Stati Uniti è chiaro”, ha dichiarato il ministro all’agenzia di stampa ufficiale “Korean Central News Agency”, nel secondo anniversario dello storico incontro di Singapore tra il presidente Usa, Donald Trump, e il leader nordcoreano Kim Jong-un. Proprio in quell’occasione, Trump aveva promesso alla Corea del Nord garanzie in materia di sicurezza in cambio della denuclearizzazione “completa” della Penisola coreana. Mesi più tardi, nel febbraio 2019, i due leader si erano nuovamente incontrati in Vietnam, ma i colloqui che dovevano segnare un nuovo balzo del processo di denuclearizzazione erano falliti: Pyongyang chiedeva un allentamento del regime sanzionatorio in risposta ai primi passi intrapresi verso la distensione, mentre gli Usa insistevano circa la necessità di una denuclearizzazione “completa e verificabile” come prerequisito per qualunque iniziativa di assistenza economica.Oggi Ri ha accusato gli Usa di aver violato l’impegno a garantire la sicurezza del Nord: “Col senno di poi, le pratiche dell’attuale amministrazione presidenziale sono state dettate solamente da priorità politiche”, ha detto Ri. “La domanda, ora, è stabilire se ci sia una ragione per confermare la stretta di mano di Singapore”. La Corea del Nord, ha avvertito il ministro degli Esteri nordcoreano, “si doterà di una forza più affidabile per far fronte alla minaccia militare a lungo termine degli Stati Uniti”, e a tal fine rafforzerà “il proprio deterrente nucleare nazionale”, secondo linee guida tracciate dal leader Kim Jong-un nel corso di un incontro dei vertici militari del paese, lo scorso maggio. Dal summit di Singapore di giugno 2018 Pyongyang ha sospeso i test di armi nucleari e missili balistici intercontinentali, ma dall’inizio del 2020 ha effettuato una serie di test di missili balistici a corto raggio.Ieri, 11 giugno, a Corea del Nord ha sollecitato gli Stati Uniti a non intromettersi negli affari inter-coreani e a non commentarne gli sviluppi, pochi giorni dopo aver troncato i canali di comunicazione con la Corea del Sud. “Sono stanco della doppiezza degli Stati Uniti, che sono ansiosi di compromettere le relazioni inter-coreane quando esibiscono segnali di miglioramento, ma fingono sconcerto quando invece paiono peggiorare”, ha dichiarato Kwon Jong-gun, direttore generale per gli affari Usa presso il ministero degli Esteri nordcoreano, intervistato dall’agenzia di stampa ufficiale “Korean Central News Agency” (“Kcna”). Il funzionari ha avvertito che il silenzio di Washington in merito ai recenti sviluppi nella Penisola Coreana “non farebbe soltanto gli interessi degli Stati Uniti, ma gioverebbe anche al successo delle elezioni presidenziali in programma” il prossimo novembre negli Usa. Pyongyang ha risposto così a una nota del dipartimento di Stato Usa, che ha espresso disappunto per l’interruzione delle comunicazioni inter-coreane decretata da Pyongyang martedì, 9 giugno.Pyongyang ha annunciato il 9 giugno l’interruzione di tutti i canali di comunicazione ufficiali con la Corea del Sud, sferrando un durissimo colpo all’impianto degli accordi inter-coreani negoziati nel 2018, grazie ad una serie di storici incontri tra i leader dei due paesi, Moon Jae-in e Kim Jong-un. L’annuncio di Pyongyang dà seguito alle minacce formulate la scorsa settimana, quando il Nord aveva reagito con durezza all’ennesima campagna di volantinaggio e propaganda anti-regime intrapresa attraverso il confine da una associazione privata sudcoreana, “Fighters for a Free North Korea” (“Combattenti per una Corea del Nord libera”, Ffnk). La decisione di Pyongyang è giunta come un fulmine a ciel sereno per l’amministrazione del presidente sudcoreano Moon, che dopo la netta vittoria alle elezioni parlamentari dello scorso 15 aprile contava di rilanciare il dialogo inter-coreano in stallo da oltre un anno, grazie anche ad una maggioranza parlamentare più solida e coesa. Già la scorsa settimana, il Nord aveva intimato a Seul di porre immediatamente fine alle campagne degli attivisti anti-regime, costringendo il governo di Seul ad operare una difficilissima scelta tra due opzioni, entrambe indesiderabili: da un lato, respingere alla stregua di intromissioni nella politica domestica le richieste di Pyongyang, e minacciare così di vanificare tutti i progressi diplomatici conseguiti nel 2018. Dall’altro, cedere alle richieste del Nord, imponendo alla società civile sudcoreana divieti in potenziale contrasto con i diritti e le garanzie sancite dalla Costituzione, e col rischio di innescare una dura reazione politica e civile sul piano domestico. Nelle scorse ore, l’amministrazione Moon pare aver propeso per la seconda opzione, a dispetto delle critiche immediatamente piovute sull’esecutivo, accusato di piegarsi alle imposizioni di una dittatura.Ad innescare la crisi diplomatica in atto tra le due Coree è stata l’iniziativa della già citata associazione sudcoreana Ffnk, nota per il lancio periodico verso il territorio nordcoreano di palloni aerostatici contenenti volantini con slogan contro il regime di Pyongyang, letteratura in favore dei diritti civili e della democrazia, Dvd, radio a transistor e altro materiale teso ad un’opera di contro-propaganda al regime. L’Ffnk e le altre organizzazioni cui è associata, come la Human Rights Foundation, hanno lanciato negli anni oltre due milioni di palloni aerostatici oltre il confine inter-coreano, tutti programmati per rilasciare il materiale trasportato due o tre ore dopo l’ingresso nello spazio aereo del Nord. Pyongyang ha sempre protestato contro questo tipo di attività, che precedenti amministrazioni presidenziali sudcoreane hanno intrapreso direttamente, nell’ambito della guerra d’informazione effettuata dai due paesi durante le fasi più tese delle relazioni bilaterali. Giovedì scorso, 4 maggio, il regime nordcoreano ha però reagito con inattesa durezza: la sorella del leader nordcoreano Kim Jong-un, Kim Yo-jong, ha firmato una nota ufficiale nella quale vengono duramente condannate le campagne di volantinaggio, bollate come incompatibili con gli sforzi di riconciliazione e dialogo intrapresi negli ultimi anni.“Le autorità sudcoreane dovranno pagare un prezzo pesante, se lasceranno che la situazione prosegua accampando scuse”, recita la nota, rilanciata dall’agenzia di stampa ufficiale nordcoreana “Korean Central News Angency” (“Kcna”). Nel comunicato, Kim Yo-jong minacciava “la chiusura completa del già desolato parco industriale di Kaesong, in aggiunta al blocco già decretato alle visite turistiche del monte Kumgang. O la chiusura dell’ufficio di collegamento Nord-Sud, la cui esistenza costituisce per noi soltanto un problema, o il ritiro dall’accordo militare (per la de-escalation) tra Nord e Sud, che si è rivelato di scarsissimo valore”. La nota proseguiva con una serie di altre invettive, indirizzate anche contro i transfughi nordcoreani rifugiatisi in Corea del Sud negli scorsi anni, tra i più attivi nelle attività di contro-propaganda oggetto della contesa. Le perentorie richieste contenute nella nota di Pyongyang erano state immediatamente derubricata dalla politica, dai media e dalla società civile sudcoreane alla stregua di una inaccettabile intromissione negli affari interni della Corea del Sud. Diversi osservatori avevano prospettato una reazione piccata alla nota di Pyongyang da parte dell’amministrazione presidenziale Moon, che però ha colto tutti alla sprovvista, piegandosi almeno in apparenza alle richieste del regime nordcoreano.Poche ore dopo la nota ufficiale nordcoreana del 4 maggio scorso, infatti, il ministero dell’Unificazione sudcoreano ha organizzato una conferenza stampa fuori programma, per annunciare che il governo sta lavorando ad un disegno di legge che bandisca le attività di volantinaggio verso la Corea del Nord, così come qualunque altra iniziativa possa contribuire a “causare tensione” nelle relazioni inter-coreane. L’invio di volantini propagandistici tramite palloni aerostatici in territorio nordcoreano è una pratica che dura da anni, e che lo stesso governo sudcoreano ha praticato lungo le aree di confine tra i due paesi durante le fasi più tese delle relazioni inter-coreane. Il funzionario ha precisato che il governo aveva già sconsigliato alle organizzazioni operanti in Corea del Sud di condurre attività di contestazione attiva al regime nordcoreano, e in particolare i lancio di volantini da palloni aerostatici non guidati, anche alla luce di “considerazioni di carattere ambientale”: molti dei volantini, ha dichiarato il portavoce, vengono riportati dal vento in territorio sudcoreano, inquinando il territorio e causando disagio alle comunità locali. Al già controverso annuncio del ministero dell’Unificazione si sono aggiunte, di lì a poco, le dichiarazioni di un funzionario della Casa Blu (Cheong Wa Dae), l’ufficio di presidenza sudcoreano: questi ha definito “del tutto inutili” le attività di volantinaggio, cui pure si erano prestate attivamente passate amministrazioni presidenziali sudcoreane, in risposta ad analoghe misure di propaganda effettuate lungo il confine inter-coreano dalla Corea del Nord. Il funzionario dell’amministrazione presidenziale sudcoreana ha aggiunto che il governo “risponderà con durezza” a qualunque comportamento possa danneggiare gli sforzi tesi al dialogo con il Nord, e dunque “la sicurezza nazionale”.La decisione dell’amministrazione Moon di cedere alle pressioni nordcoreane, decretando una stretta ai danni delle organizzazioni che conducono attivismo contro il regime di Pyongyang, ha suscitato un vespaio di critiche, Non è sfuggito, a molti osservatori e analisti sudcoreani, il contrasto con la linea accomodante riservata dalla medesima amministrazione nei confronti delle provocazioni provenienti dalla Corea del Nord. Non ultimi, in questo senso, sono stati i ripetuti lanci di missili balistici a corto raggio effettuati dal Nord sin dall’inizio del 2020; pur non violando apertamente il regime sanzionatorio internazionale che grava su Pyongyang, tali test hanno rappresentato una plateale violazione dello spirito degli accordi inter-coreani sottoscritti all’insegna della distensione nel 2018. Il mese scorso, invece, la Commissione militare centrale nordcoreana ha tenuto un incontro, presieduto dal leader Kim Jong-un in persona, durante il quale sono state discusse “nuove politiche” di rafforzamento del deterrente militare convenzionale e nucleare del paese. Un ex comandante delle Forze Usa in Corea, il generale in congedo Walter Sharp, ha recentemente avvertito che il Nord potrebbe varare a breve il suo primo sottomarino dotato di lanciatori per missili balistici, che costituirebbe uno strumento di proiezione della forza senza precedenti per il regime.Negli ultimi giorni, l’opposizione conservatrice sudcoreana ha accusato l’amministrazione Moon di reagire alle attività di volantinaggio come fossero una minaccia maggiore dei programmi balistico e nucleare nordcoreani. Il disegno di legge che proibirà attività di provocazione nei confronti della Corea del Nord appare assai impopolare, e rischia per sua stessa natura di disgregare la nuova maggioranza di cui Moon gode dalle elezioni dello scorso aprile, e su cui il presidente contava invece proprio per agevolare il rilancio del dialogo inter-coreano. Già da giorni si stanno moltiplicando le accuse al governo di voler imporre limiti a diritti e libertà sanciti dalla Costituzione sudcoreana. Segnali di divisione sono giunti anche dalla maggioranza parlamentare progressista: un parlamentare del Partito democratico di Moon, ad esempio, ha dichiarato che le recenti minacce del Nord non costituiscono una prova di forza del regime, ma piuttosto un segnale di debolezza cui rispondere con decisione, per convincere il Nord dell’opportunità di tornare a dialogare. Oggi, però, Pyongyang ha annunciato la chiusura di tutte le linee di comunicazione diretta istituiti nel 2018, incluse quella operata dall’ufficio di collegamento inter-coreano di Kaesong, inaugurato nel 2018 e utilizzato da Seul per contatti giornalieri con il Nord. Paiono prossime all’interruzione anche le linee di comunicazione dirette inaugurate, sempre a seguito degli accordi inter-coreani del 2018, tra le Forze armate dei due paesi e gli uffici del presidente sudcoreano Moon Jae-in e del leader nordcoreano Kim Jong-un. La decisione di interrompere le comunicazioni con Seul sarebbe stata assunta ieri, 8 giugno, nel corso di un incontro presieduto dalla sorella di Kim, Kim Yo-jong, e dal vicepresidente del Partito del lavoro nordcoreano, Kim Yong-chol.Lo strappo operato da Pyongyang certifica comunque una crisi in atto già da mesi, durante i quali, alle ripetute proposte di cooperazione avanzate da Seul, il Nord ha risposto con una rinnovata attenzione all’autosufficienza economica: un evidente segnale di rinuncia alla cooperazione allo sviluppo prospettata da Seul all’apice del dialogo sulla denuclearizzazione, e purtroppo mai concretizzatasi. Appena il mese scorso, ad esempio, il ministero dell’Unificazione sudcoreano ha proposto l’istituzione di un sistema di risposta alle malattie infettive comune alle due Coree. Il ministro dell’Unificazione, Kim Yeon-chul, ha spiegato che tale sistema di risposta coordinata alle sfide di natura sanitaria richiederebbe uno scambio di informazioni rafforzato su materie quali la quarantena, i protocolli di prevenzione e la tecnologia. Kim ha aggiunto che le due Coree potrebbero unire le forze nello sviluppo di nuovi medicinali, anche attingendo alla biofarmaceutica tradizionale della Corea del Nord. (Git)