Kosovo: oggi a Pristina manifestazione del Vetevendosje contro il nuovo governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Movimento Vetevendosje ha indetto per oggi una protesta di piazza a Pristina per manifestare contro la formazione del nuovo governo guidato dalla Lega democratica del Kosovo (Ldk). Il raduno avverrà a piazza Skanderbeg, vicino alle istituzioni di governo a Pristina, fino a qualche settimana fa occupate dal Vetevendosje che ritiene illegittima la formazione del nuovo esecutivo senza elezioni anticipate. Il primo ministro kosovaro Albin Kurti ha inviato ieri un video messaggio ai cittadini invitandoli ad unirsi alla manifestazione pacifica "per due motivi" principali: i 21 anni della liberazione del Kosovo e il 15mo anniversario della creazione del Movimento Vetevendosje. Durante questi 15 anni, ha osservato Kurti, il Vetevendosje ha condotto un'opposizione "senza precedenti", mentre in quattro mesi di governo dal 3 febbraio 2020 "abbiamo dimostrato di saper governare meglio di chiunque altro". (Kop)