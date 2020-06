Francia: Macron oggi farà il punto sulla crisi sanitaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron riunisce oggi, alle 10:00, il Consiglio scientifico e un'ora dopo il consiglio di difesa per fare il punto sulla situazione della crisi provocata dal coronavirus. Lo riferiscono i media francesi, riportando fonti del governo di Parigi, secondo le quali potrebbe essere annunciato un allentamento delle restrizioni in vigore prima del discorso del capo dello Stato previsto per il 14 giugno. La portavoce del governo, Sibeth Ndiaye, ha spiegato che il consiglio di difesa, al quale parteciperà il primo ministro Edouard Philippe e altri membri del governo, permetterà di "vedere cosa è possibile far evolvere nella prospettiva del 22 giugno, data in cui nel paese dovrebbe scattare la terza fase dell'uscita dalla quarantena.(Frp)