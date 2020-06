Usa: agguato a Polizia in California, diversi agenti feriti in scontri a fuoco con sospetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diversi agenti di Polizia sono rimasti feriti ieri, 11 giugno, nel corso di diversi scontri a fuoco con un uomo sospettato della “imboscata” a una stazione di polizia a Paso Robles, nella contea di San Luis Obispo, in California, durante la quale un agente era rimasto gravemente ferito alla testa. Il sospettato, identificato come Mason James Lira, di 26 anni, è stato braccato dalle forze dell’ordine sin dalla mattinata di mercoledì, dopo l’attacco premeditato alla caserma. Un primo agente di polizia coinvolto nella ricerca del sospettato è stato ferito in uno scontro a fuoco alle 1500 di ieri (ora locale). Più tardi Lira è stato nuovamente individuato dalla polizia, che ha ingaggiato un secondo conflitto a fuoco, culminato nel ferimento di diversi agenti e nell’uccisione dell’umo armato. Lira sarebbe responsabile anche di un omicidio perpetrato ieri, dopo l’attacco alla stazione di polizia. I genitori del sospettato affermano che questi fosse affetto da schizofrenia e sindrome di Asperger. (segue) (Nys)