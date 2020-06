Hong Kong: premier giapponese Abe offre rifugio a operatori settore finanziario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Giappone, Shinzo Abe, ha ipotizzato ieri, 11 giugno, il varo di misure tese ad attrarre nel paese residenti di Hong Kong impiegati nel settore finanziario e in altri specifici settori economici, nel contesto di progressiva erosione dell’autonomia goduta dalla ex colonia britannica ad opera della Cina. “Abbiamo accolto talenti stranieri con abilità tecniche e specialisti, anche da Hong Kong, e intendiamo continuare a farlo attivamente”, ha detto Trump nel corso di una seduta della commissione Bilancio della Camera alta della Dieta, il parlamento giapponese. “E’ importante che Tokyo resti una destinazione ambita per le attività del settore finanziario, e continui a svilupparsi come meta internazionale in grado di condensare persone, informazioni e capitale da tutto il mondo”, ha aggiunto il primo ministro. “Per divenire un centro finanziario globale, dobbiamo attrarre più talenti”. Le parole di Abe paiono però celare un messaggio politico, anche in considerazione della crisi in atto nella regione speciale cinese: già nei giorni scorsi, l’annuncio da parte del premier giapponese di una iniziativa diplomatica su Hong Kong in seno al G-7 aveva suscitato rimostranze da parte della Cina. (segue) (Git)