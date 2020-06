Hong Kong: premier giapponese Abe offre rifugio a operatori settore finanziario (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’iniziativa diplomatica del Giappone per una presa di posizione comune al G-7, nei confronti dei recenti sviluppi ad Hong Kong, ha incassato il sostegno della Francia. Lo ha riferito l’emittente televisiva giapponese “Nhk”, citando fonti governative anonime a Tokyo. L’indiscrezione giunge all’indomani della protesta della Cina contro le recenti dichiarazioni del primo ministro Shinzo Abe, che ha formalizzato l’intenzione del Giappone di promuovere una dichiarazione congiunta su Hong Kong presso il Gruppo delle 7 principali economie avanzate del Globo. Secondo “Nhk”, l’accordo tra Giappone e Francia in merito ad una linea diplomatica comune è giunto nel corso di una conversazione telefonica tra i ministri degli Esteri dei due paesi, Toshimitsu Motegi e Jean-Yves Le Drian. Il ministero degli Esteri giapponese ha confermato nella serata di ieri, 10 giugno, che i due ministri hanno intrattenuto un colloquio telefonico, durante il quale hanno espresso “profonda preoccupazione per la decisione dell’Assemblea nazionale del Popolo cinese” di varare una legge sulla sicurezza contro le attività sovversive nella ex colonia britannica. (segue) (Git)