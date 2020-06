Hong Kong: premier giapponese Abe offre rifugio a operatori settore finanziario (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Giappone, Shinzo Abe, ha confermato ieri, 10 giugno, che Tokyo sta lavorando ad una dichiarazione congiunta del Gruppo delle sette maggiori economie sviluppate del Globo (G-7) in merito ai recenti sviluppi relativi ad Hong Kong. Se approvata, la dichiarazione congiunta esprimerà preoccupazione per le recenti iniziative del governo centrale cinese tese ad aumentare la stretta legale di Pechino sulla ex colonia britannica, a spese dei margini di autonomia goduti da quel territorio sulla base del principio “un paese, due sistemi”. Abe ha fatto riferimento proprio a tale principio oggi, dichiarando che Tokyo “valuta la questione di Hong Kong secondo la premessa esclusiva del principio “un paese, due sistemi”. “Voglio annunciare che il Giappone assumerà una guida nella presa di posizione del G-7”, ha dichiarato il primo ministro, che ha accuratamente misurato le proprie dichiarazioni per esprimere il rispetto di Tokyo per la sovranità cinese su Hong Kong. “Il G-7 ha una grande influenza nella governance globale, e riunisce paesi che condividono valori universali come la libertà, la democrazia, i diritti umani e lo stato di diritto”, ha affermato Abe. Nelle scorse settimane Tokyo ha espresso preoccupazione per la nuova legge sulla sicurezza di Hong Kong allo studio in Cina tramite il segretario capo di Gabinetto Yoshihide Suga; il Giappone non si è però unito alla dichiarazione congiunta di condanna sottoscritta da Stati Uniti, Regno Unito, Australia e Canada. (segue) (Git)