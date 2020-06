Brasile: coronavirus, governo valuta proroga misure per evitare licenziamenti di massa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proroga non è stata ancora approvata perché il governo sta ancora valutando la sostenibilità economica della misura che graverebbe sul bilancio dello stato per il finanziamento dei sussidi. Tuttavia, secondo quanto riporta la stampa locale, l'estensione è vista dal governo come inevitabile. In caso di valutazione positiva il governo avrebbe il potere di approvare la misura con decreto. All'atto del voto della misura in parlamento infatti, la Camera aveva inserito nella norma un dispositivo che consente all'esecutivo di adottare la disposizione con decreto, senza la necessità di un'ulteriore approvazione da parte dei parlamentari, purché la decisione resti contenuta entro il periodo in cui il parlamento ha approvato lo stato di calamità pubblica a causa della pandemia. (Brp)