Coronavirus: Usa, secondo esperto di Harvard potrebbero esserci 200 mila morti entro settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un importante medico di Harvard ha detto che gli Stati Uniti potrebbero vedere il bilancio delle vittime della pandemia di coronavirus toccare quota 200 mila entro settembre, dal momento che diversi Stati non hanno ancora raggiunto il picco di contagi di Covid-19. Lo riporta il sito "The Hill". "I numeri riguardano in particolare Stati come l'Arizona, la Carolina del Nord e del Sud, la Florida e il Texas - luoghi in cui assistiamo ad aumenti piuttosto consistenti", ha dichiarato Ashish Jha, direttore dell'Harvard Global Health Institute in un'intervista con il quotidiano "Today". Jha si è detto preoccupato per l'aumento dei contagi dopo il Memorial Day: "Avevo sperato nel fatto che le persone avrebbero trascorso più tempo fuori e che col caldo non avremmo visto un incremento così rapido". (Nys)