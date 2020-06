Corea del Nord: Pyongyang pronta a riprendere sviluppo armi nucleari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Corea del Nord, Ri Son-gwon, ha annunciato oggi, 12 giugno, che il suo paese è pronto a prendere atto dello stallo dei negoziati sulla denuclearizzazione con gli Stati Uniti, e a riprendere lo sviluppo di armi nucleari e missili balistici. “Il nostro messaggio agli Stati Uniti è chiaro”, ha dichiarato il ministro all’agenzia di stampa ufficiale “Korean Central News Agency”, nel secondo anniversario dello storico incontro di Singapore tra il presidente Usa, Donald Trump, e il leader nordcoreano Kim Jong-un. Proprio in quell’occasione, Trump aveva promesso alla Corea del Nord garanzie in materia di sicurezza in cambio della denuclearizzazione “completa” della Penisola coreana. Mesi più tardi, nel febbraio 2019, i due leader si erano nuovamente incontrati in Vietnam, ma i colloqui che dovevano segnare un nuovo balzo del processo di denuclearizzazione erano falliti: Pyongyang chiedeva un allentamento del regime sanzionatorio in risposta ai primi passi intrapresi verso la distensione, mentre gli Usa insistevano circa la necessità di una denuclearizzazione “completa e verificabile” come prerequisito per qualunque iniziativa di assistenza economica. (segue) (Git)