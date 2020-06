Corea del Nord: Pyongyang pronta a riprendere sviluppo armi nucleari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi Ri ha accusato gli Usa di aver violato l’impegno a garantire la sicurezza del Nord: “Col senno di poi, le pratiche dell’attuale amministrazione presidenziale sono state dettate solamente da priorità politiche”, ha detto Ri. “La domanda, ora, è stabilire se ci sia una ragione per confermare la stretta di mano di Singapore”. La Corea del Nord, ha avvertito il ministro degli Esteri nordcoreano, “si doterà di una forza più affidabile per far fronte alla minaccia militare a lungo termine degli Stati Uniti”, e a tal fine rafforzerà “il proprio deterrente nucleare nazionale”, secondo linee guida tracciate dal leader Kim Jong-un nel corso di un incontro dei vertici militari del paese, lo scorso maggio. Dal summit di Singapore di giugno 2018 Pyongyang ha sospeso i test di armi nucleari e missili balistici intercontinentali, ma dall’inizio del 2020 ha effettuato una serie di test di missili balistici a corto raggio. (segue) (Git)