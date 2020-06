Ue: Centeno, andare avanti su Unione bancaria, riprendere discussioni in autunno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il lavoro sulla Unione bancaria deve continuare e riprendere in modo da avere le prime discussioni in autunno. Lo ha detto il presidente dell'Eurogruppo, Mario Centeno, nel corso di una conferenza stampa. "Abbiamo avuto una discussione molto fruttuosa sull'Unione bancaria", ha detto. "Il rafforzamento dell'Unione bancaria deve continuare" e per questo i ministri hanno dato mandato ai loro sherpa di riavviare il lavoro preparatorio il prima possibile così che si possa avere la prima discussione in autunno. Questo lavoro dovrebbe andare avanti in modo realistico" su temi come lo schema comune di assicurazione sui depositi (Edis), il trattamento prudenziale dei titoli di Stato nelle banche e l'introduzione anticipata del backstop per il fondo salva banche. (Beb)